Roma-Gent dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

La Roma ospita il Gent nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca ospita i belgi del Gent, guidati da Jess Thorup, nell'andata dei sedicesimi di finale di . I capitolini si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta classificandosi al 2° posto nel Gruppo J dietro ai turchi dell' , mentre gli azzurri hanno vinto il Gruppo I precedendo i tedeschi del .

Fra le due squadre ci sono due precedenti che risalgono ai preliminari di Europa League del 2009/10, terminati con un doppio successo giallorosso per 3-1 in casa e addirittura per 7-1 in trasferta. Tenendo conto di tutte le competizioni europee, la Lupa ha perso soltanto una delle ultime 14 gare casalinghe.

Conteggiando tuttavia anche i matc disputati nei Turni preliminari, il Gent è imbattuto a sua volta nelle ultime 10 partite europee, con 5 vittorie e altrettanti pareggi.

Edin Dzeko è il miglior marcatore dei giallorossi con 3 reti realizzate in questa edizione del torneo. L'attaccante bosniaco ha segnato 10 goal nelle ultime 9 gare casalinghe nelle Coppe europee. Fra i belgi invece il giocatore più prolifico è la punta Laurent Depoitre con 4 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Gent: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ROMA-GENT: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Gent

Roma-Gent Data: 20 febbraio 2020

20 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky e TV8

Sky e TV8 Streaming: Sky Go, Now Tv, sito TV8

ORARIO ROMA-GENT

Roma-Gent si disputerà la sera di giovedì 20 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal bulgaro Georgi Kabakov, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 3° confronto in Europa League fra le due formazioni.

La sfida Roma-Gent sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre). La partita sarà inoltre trasmessa in chiaro dal canale TV8 (numero 8 del digitale terrestre, numero 121 HD della piattaforma Sky).

La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno vedere Roma-Gent anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Tifosi e appassionati avranno inoltre la possibilità di seguire la partita di Europa League in diretta streaming in chiaro sul sito di TV8. In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui l'Europa League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Turnover moderato per Fonseca, che anche a causa delle tante assenze non potrà ruotare troppi uomini. Non saranno della partita i vari Zaniolo, Diawara, Mirante, Pastore, Zappacosta e Cetin, infortunati, e Bruno Peres e Juan Jesus, non presenti in lista. Davanti, alle spalle del centravanti Dzeko, spazio a Carles Pérez sulla linea dei trequartisti con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. In mediana Cristante affiancherà Veretout. Dietro, davanti al portiere Pau López, Mancini e Smalling saranno i due centrali, con Santon e Kolarov che dovrebbero agire da terzini.

Thorup punterà su un classico 4-4-2. In attacco Jonathan David affiancherà il bomber Depoitre. A centrocampo Kums e il capitano Odjidja-Ofoe saranno le due ali, con Owusu e Bezus interni. Fra i pali giocherà Kaminski, mentre la linea a quattro di difesa vedrà Plastun e Ngadeu centrali, e Lustig e Mohammadi come esterni bassi. Out il giovane difensore Akbib e l'attaccante ucraino Yaremchuk, infortunato.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Pérez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

GENT (4-4-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Bezus, Odjidja-Ofoe; J. David, Depoitre.