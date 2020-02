Roma-Gent 1-0: a Fonseca basta Carles Perez

La Roma fa suo il primo step dei sedicesimi di finale di Europa League: il primo goal giallorosso di Carles Perez consegna la vittoria a Fonseca.

Buona la prima per la , anche se questa sera Paulo Fonseca può salvare soltanto il risultato. L'uno a zero contro il Gent non ha infatti il sapore del successo totale, con un gioco a tratti sterile e senza sbocchi. Ma per oggi ai giallorossi basta la prima firma di Carles Perez.

La Roma non gioca un buon primo tempo, ma ha il merito ed il cinismo di trovare il vantaggio alla prima e unica vera palla-goal. Al 12' Carles Perez apre le danze, correndo a campo aperto verso Kaminski, servito perfettamente da Dzeko: il mancino piazzato poi è infallibile. Il Gent si sveglia dal 25' in poi con le conclusioni di Bezus e Kums, che fanno scorrere un brivido lungo la schiena di Pau Lopez. Dopo dieci minuti è Odjidja ad avere sul piede destro il goal del pareggio, ma il centrocampista del Gent spara alle stelle.

Il Gent gioca bene e molte volte riparte in contropiede sugli errori in uscita della Roma. Ma è la squadra di Fonseca ad andare più vicina al goal, con Smalling che da vicino costringe Kaminski al miracolo. I padroni di casa non trovano però la coralità e l'ampiezza di gioco che possedevano fino a qualche settimana fa. Il Gent, dal canto suo, si fa apprezzare ma si dimostra poco cinico davanti a Pau Lopez.

Altre squadre

Sul finale di partita i giallorossi si scuotono nuovamente e vanno ad un passo dal raddoppio con Kolarov, stoppato da Kaminski a pochi metri dal pallone calciato dal serbo.

IL TABELLINO

ROMA-GENT 1-0

Marcatori: 12' Carles Perez

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (69' Santon), Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini (79' Mkhitaryan), Perotti (82' Kluivert); Dzeko.

L'articolo prosegue qui sotto

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus (74' Chakvetadze); Depoitre, David.

Ammoniti: Bezus, Smalling

Espulsi: -