Roma-Genoa, idea Zaniolo falso 9: Schick verso la panchina

Di Francesco starebbe pensando di escludere Schick dalla formazione titolare di Roma-Genoa e schierare Zaniolo al centro dell'attacco.

Le occasioni per Patrik Schick sono finite. In vista di Roma-Genoa, gara che potrebbe decidere il suo futuro sulla panchina giallorossa, Eusebio Di Francesco starebbe infatti meditando una clamorosa novità di formazione.

L'idea del tecnico sarebbe quella di escludere Schick dall'11 titolare e schierare al suo posto al centro dell'attacco il giovanissimo Nicolò Zaniolo, uno dei pochi a salvarsi in questo disastroso inizio di stagione. In appoggio agirebbero Cengiz Under e Justin Kluivert.

Un'ipotesi di formazione clamorosa e che se confermata suonerebbe quasi come una bocciatura defnitiva per Schick, che d'altronde fin qui non ha certo sfruttato l'assenza di Dzeko. Anzi.

"Da Schick ci aspettiamo tutti di più, domani nessuno ha il posto assicurato", ha ammesso senza troppi giri di parole Di Francesco in conferenza stampa.

Il ruolino stagionale dell'attaccante cerco parla di 14 presenze tra campionato e Champions League con un solo goal all'attivo, realizzato contro l'ex Sampdoria.

Nelle ultime settimane poi le prestazioni di Schick sono state particolarmente deludenti tanto che Di Francesco avrebbe perso la pazienza e deciso di spedirlo di nuovo in panchina già contro il Genoa. L'idea Zaniolo falso 9 prende sempre più corpo.

