Roma-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma e Genoa si affrontano nella 26esima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Genoa

Roma-Genoa Data: 7 marzo 2021

7 marzo 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

Periodo non facile per la Roma, che sta alternando risultati positivi ad altri più negativi nelle ultime giornate. Nell'ultimo turno contro la Fiorentina è arrivata però una fondamentale vittoria e adesso Fonseca vuole ripetersi anche contro il Genoa, reduce dal pareggio nel Derby della Lanterna.

Segui Roma-Genoa in diretta streaming su DAZN

In classifica la Roma sta cercando di mantenere il ritmo di Atalanta e Juventus (che continua ad avere la partita contro il Napoli da recuperare). Al momento il quarto posto è distante due punti. Il Genoa, al 13esimo posto, nelle ultime giornate ha rallentato un po' la cavalcata che aveva messo in mostra dopo l'arrivo di Ballardini.

Nella gara d'andata la squadra di Fonseca ha battuto il Genoa per tre a uno, ma era un Grifone totalmente diverso, ancora allenato da Rolando Maran. Mattatore assoluto della partita: Mkhitaryan con una tripletta.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-GENOA

La partita tra Roma e Genoa si giocherà il 7 marzo, all'orario di pranzo, ovvero alle 12.30 nel classico lunch match della domenica di Serie A. Lo scenario sarà quello dello Stadio Olimpico di Roma, come sempre purtroppo senza pubblico.

Sarà DAZN a trasmettere la sfida Roma-Genoa, come tutte le partite di domenica alle 12.30, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara dell'Olimpico sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. Telecronaca affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Attraverso DAZN, gli utenti potranno seguire Roma-Genoa ovviamente in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

consentirà ai suoi lettori di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Dopo l'ultima giornata, Fonseca perde Kumbulla per squalifica e Veretout per infortunio ma ritrova Smalling in difesa. Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan agiranno ancora alle spalle di Mayoral. A centrocampo rientra Villar accanto a Diawara.

Ballardini torna a schierare Zappacosta e Czyborra sulle fasce, con Badelj a gestire la regia in mezzo. Shomurodov potrebbe battere la folta concorrenza in attacco per accompagnare Destro. In difesa Masiello, Radovanovic e Criscito.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.