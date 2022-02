Roma-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Genoa

• Data: sabato 5 febbraio 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Dopo la pausa di gennaio, riprende il cammino della Serie A. La ventiquattresima giornata si apre con Roma-Genoa.

I giallorossi arrivano all’impegno forti delle tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, rilanciati nell’entusiasmo dal convincente successo per 2-4 in casa dell’Empoli. La squadra di Mourinho cerca altri tre punti per mantenersi in zona qualificazione europea.

Più complicato il momento del Genoa, che non vince una partita in campionato dal 12 settembre 2021. Terzo cambio in panchina per il liguri: dopo Ballardini e Shevchenko, è stato affidato a Blessin il compito di cercare di evitare la retrocessione.

Tutto su Roma-Genoa: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-GENOA

La sfida di campionato tra Roma e Genoa si giocherà sabato 5 febbraio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma: fischio d’inizio previsto alle ore 15:00.

DOVE VEDERE ROMA-GENOA IN TV

La partita è trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vederla servirà quindi avere un abbonamento attivo alla piattaforma e scaricare la relativa app sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può collegare il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox o ricorrere a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

ROMA-GENOA IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Mourinho e Blessin sarà visibile in streaming sempre tramite DAZN. Basta collegarsi da pc al sito ufficiale o scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN è a cura di Stefano Borgh, mentre il commento tecnico è affidato a Riccardo Montolivo.

IN DIRETTA SU GOAL

Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL. La nostra telecronaca testuale vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-GENOA

Mourinho conferma la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo si è già preso una maglia da titolare Sergio Oliveira, che agirà insieme a Pellegrini e Cristante . Zaniolo in appoggio a Abraham. Maitland-Niles esterno sinistro.

Il Genoa, che ha operato molto nel mercato di gennaio, ne approfitta per lanciare qualche volto nuovo. Tra questi, oltre a Amiri e Piccoli anche l’ex romanista Calafiori arrivato in prestito. Davanti il compito di impensierire la retroguardia giallorossa è affidato ad un altro ex: Mattia Destro.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham.

GENOA (3-5-2): Vanheusden, Ostigard, Vasquez; Hefti, Gudmundsson, Badelj, Amiri, Calafiori; Destro, Yeboah.