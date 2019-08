Roma-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

La Serie A di Roma e Genoa si apre con lo scontro dell'Olimpico: ecco tutte le informazioni per capire dove seguire il match in tv e streaming.

Dopo - , - e - , inizia anche la di e : i giallorossi di Paulo Fonseca e i rossoblù di Aurelio Andreazzoli si sfidano all'Olimpico provando a cominciare con il piede giusto il nuovo campionato.

Sia la Roma che il Genoa sono cambiati parecchio nella finestra estiva di calciomercato in procinto di arrivare alla conclusione: i capitolini hanno fatto a meno di elementi importanti quali Manolas ed El Shaarawy, trattenendo però i vari Under, Zaniolo e soprattutto Dzeko, mentre i liguri hanno messo a segno un paio di colpi niente male con gli acquisti di Saponara e Schone.

Per la Roma si tratta della prima sfida ufficiale della nuova stagione; il Genoa, invece, è già sceso in campo nel terzo turno di Coppa , superando agevolmente (4-1) l'Imolese sul campo neutro di Chiavari.

Roma e Genoa si sono scontrate, in gare di andata e ritorno, anche nello scorso campionato: all'Olimpico i giallorossi si sono imposti faticosamente per 3-2, mentre al Ferraris i rossoblù hanno strappato un 1-1 nel finale che, in pratica, ha spento definitivamente le speranze della squadra di Ranieri di tornare in .

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili su Roma-Genoa: dalle notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in tv e streaming.

ROMA-GENOA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Roma-Genoa DATA 25 agosto 2019, ore 20.45 DOVE Stadio Olimpico, Roma ARBITRO ? TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ROMA-GENOA

La gara tra Roma e Genoa, valevole per la prima giornata della Serie A 2018/19, è in programma nella serata di domenica 25 agosto: calcio d'inizio alle ore 20.45. Si giocherà allo stadio Olimpico, casa dei giallorossi.

In contemporanea con Roma-Genoa si giocherà anche gran parte della prima giornata di A: - , - , - , - e -Bologna.

La sfida dell'Olimpico tra Roma e Genoa non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva. I possessori di una smart potranno comunque seguire i match tra i giallorossi e i rossoblù su DAZN, che ha acquistato i diritti.

Basterà scaricare l'applicazione di DAZN sulla smart tv, ma ci sono anche altre opzioni: si potrà assistere alla gara collegando il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure PlayStation 4 o, ancora, utilizzare dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Come detto, sarà soltanto DAZN a mettere Roma-Genoa a disposizione di tifosi ed appassionati. La sfida tra gli uomini di Paulo Fonseca e quelli di Aurelio Andreazzoli sarà dunque visibile in dagli abbonati: basterà collegarsi al sito di DAZN (https://www.dazn.com/it) attraverso dispositivi come pc, tablet e smartphone.

Dzeko, rimasto a Roma dopo il mancato trasferimento all' , comanda l'attacco della Roma. Dietro di lui il trio di trequartisti formato da Under, Zaniolo e Kluivert che rileva l'acciaccato Perotti. In difesa dovrebbero esserci Florenzi e Juan Jesus, favoriti su Spinazzola e Juan Jesus, mentre in mezzo al campo è lotta per una maglia tra Lorenzo Pellegrini, Cristante e Diawara.

Andreazzoli dovrebbe schierare il Genoa con un 3-5-2 dove in avanti verrà proposto il tandem Kouamè-Pinamonti. Sulle fasce Ghiglione e Barreca, Schone in mediana, Cristian Zapata guida la retroguardia.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko

GENOA (3-5-2): I. Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamè