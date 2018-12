Roma-Genoa, Di Francesco ne fa fuori tre: Zaniolo 'falso nueve'

Redazione Goal Italia

17:27 16/12/18

Getty Images

Roma-Genoa decisiva per Eusebio Di Francesco: difesa a 3 e rinuncia a Schick. Non convocato per 'punizione' Luca Pellegrini, De Rossi in panchina.