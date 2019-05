Roma, Gasperini pronto a lasciare l'Atalanta: triennale da 2,5 milioni

Decisa a puntare su Gasperini, la Roma si prepara anche ad accogliere Petrachi in società: il ds del Torino presenterà le proprie dimissioni.

Primi passi verso una vera rivoluzione in casa . Affrontato il domenica prossima all'Olimpico, i giallorossi chiuderanno una stagione a dir poco deludente (con una qualificazione alla prossima matematicamente ancora possibile ma assai improbabile), pronti a ripartire con una veste tutta nuova in vista della prossima annata.

La prima novità sarà sicuramente quella rappresentata dall'arrivo in società di Gianluca Petrachi, pronto a presentare la propria lettera di dimissioni al . Incontrato la scosa settimana il presidente Urbano Cairo, come riportato da 'Tuttosport', l'attuale direttore sportivo del Toro ha infatti comunicato la propria volontà di chiudere in anticipo la sua esperienza in granata.

Legato al club da un contratto in scadenza nel 2021, Petrachi presenterà dunque le dimissioni nei prossimi giorni, con il Torino intenzionato però a trattenerlo fino al 30 giugno, rimandando così di almeno un mese il suo approdo in giallorosso.

La seconda novità riguarda invece la panchina. Gian Piero Gasperini al momento pare l'ipotesi più concreta in vista della prossima stagione, con il tecnico dell' che avrebbe già ricevuto un'offerta per un triennale da 2,5 milioni l'anno (più bonus).

Gasperini nei prossimi giorni dovrebbe avere un incontro con il presidente dei bergamaschi Antonio Percassi, meeting nel quale potrebbe chiedere di essere lasciato libero per un passaggio in giallorosso.

Prima il tecnico piemontese vuole però riuscire a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League con l'Atalanta nell'ultima gara di campionato contro il , potendo così ultimare il proprio ciclo bergamasco con un vero capolavoro.

Nel caso in cui la pista che porta a Gasperini non dovesse concretizzarsi, l'altro nome caldo resta quello di Maurizio Sarri. Impegnato il prossimo 29 maggio nella finale di contro l' , l'allenatore toscano pare infatti pronto a lasciare il a prescindere dalla conquista o meno del trofeo, non disdegnando affatto un ritorno in .