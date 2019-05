Roma, Gasperini in pole per la panchina: si va verso l'accordo

La Roma avrebbe scelto Gian Piero Gasperini come prossimo allenatore: si va verso un accordo triennale da 2,5 milioni a stagione.

Il post Ranieri alla sembra essere già scritto e si chiama Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da 'Radio Radio' l'attuale tecnico dell' è in pole per sedersi sulla panchina giallorossa nella prossima stagione.

Si parla di un accordo già praticamente raggiunto tra Gasperini e Gianluca Petrachi (futuro direttore sportivo della Roma, oggi al ) sulla base di un contratto triennale in scadenza nel 2022.

Gasperini dovrebbe percepire un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione più bonus. Ovviamente il tutto in attesa che si concluda un campionato che vede la Roma in battaglia proprio con l'Atalanta di Gasperini per un posto nella prossima .

Per Gasperini sarebbe la seconda esperienza in carriera con una big dopo aver allenato l' per appena cinque partite - con un bilancio di cinque sconfitte e un pareggio - da giugno a settembre 2011.