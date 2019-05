Roma, il piano per il futuro: Gasperini in panchina, Belotti al posto di Dzeko

La Roma sta lavorando già per il futuro. Gasperini obiettivo numero uno in panchina, mentre Belotti potrebbe arrivare con Petrachi.

Mentre la squadra di Claudio Ranieri lotta ancora per la , e lo farà per due settimane ancora, tra i piani alti della si comincia a ragionare sul futuro imminente, con o senza raggiungimento della Champions.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', in panchina il primo nome per la successione di Claudio Ranieri è quello di Gian Piero Gasperini. Non sarà facile strapparlo all' , soprattutto se dovesse essere la Dea a raggiungere la Champions League. Ma la società ha individuato proprio nel tecnico dei bergamaschi il profilo ideale per far ripartire il progetto giallorosso.

L’attuale allenatore dell’Atalanta ama lavorare con i giovani, ne ha valorizzati tanti a Bergamo, costruendo una squadra competitiva con un occhio attento alle plusvalenze. Descrizione perfetta di quello che la Roma vorrà fare in futuro e che in parte ha già fatto in questi anni.

L'articolo prosegue qui sotto

Per quanto riguarda il calciomercato, invece, sembra ormai certo l'addio di Edin Dzeko, altro pilastro della Roma degli ultimi anni. Il bosniaco è diretto verso l' o il , ma in tanti si interrogano nella Capitale su chi sarà il suo sostituto.

Ebbene, un nome molto caldo è quello di Andrea Belotti. Il Gallo è nuovamente esploso nella seconda parte di questo campionato e sta trascinando il .

Belotti potrebbe arrivare alla Roma in compagnia del direttore sportivo del Torino, Petrachi, ormai in pole per prendere questo ruolo rimasto scoperto nella società giallorossa. Non è ancora chiaro però quale potrebbe essere la valutazione del Torino di Belotti.