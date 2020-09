Roma-Frosinone dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma di Fonseca si confronta con il Frosinone in amichevole: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

ROMA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 9 settembre 2020

9 settembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Non ancora definito

Non ancora definito Streaming: Non ancora definito

Dopo aver battuto con un poker la Sambenedettese per 4-2, la Roma di Fonseca scende in campo a Trigoria, nel suo centro sportivo, per affrontare il Frosinone di Nesta, finalista dello scorso playoff di Serie B: un test importante per i giallorossi ad una settimana dall'avvio della .

La formazione capitolina, infatti, scenderà in campo per la prima giornata del massimo campionato in quel di alle ore 20:45 per iniziare la Serie A 2020/2021. In mezzo anche l'amichevole contro il del prossimo 12 settembre, ultima gara prima della nuova stagione ufficiale.

Chiuso il capitolo Nazionali, Fonseca aspetta i giocatori rientranti dalle gare in giro per l'Europa, ma non avrà come noto a disposizione Zaniolo, che tornerà solamente nel 2021 a causa della rottura del crociato. Niente da fare neanche per alcuni giocatori colpiti da coronavirus o i reduci che hanno giocato largamente nella propria rappresentativa in settimana.

Altre squadre

In questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere su Roma-Frosinone: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-FROSINONE

Roma-Frosinone si giocherà mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 18: appuntamento al centro sportivo di Trigoria per la seconda amichevole dei giallorossi.

La gara tra Roma e Frosinone potrebbe essere trasmessa in diretta esclusiva televisiva da Roma TV: per assistere al match amichevole basterà in quel caso sintonizzarsi sul canale 213 di Sky, per chi è in possesso dei pacchetti calcio e sport. Attesa l'ufficialità.

Roma-Frosinone sarà ovviamente disponibile in quel caso anche in diretta grazie a Sky Go, applicazione per gli abbonati a Sky. La partita tra la formazione di Fonseca e quella di Nesta potrà essere vista scaricando l'app, così da seguire il match su pc, cellulare e tablet.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Villar, Mkhitaryan; Perotti.