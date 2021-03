Roma ancora ko contro una big, Foseca: "Forse manca la mentalità"

Era uno scontro diretto che valeva anche come una sorta di esame decisivo e la Roma non l’ha superato. La compagine giallorossa cade ancora una volta contro una big e perdendo tra le mura amiche dell’Olimpico contro il Napoli vede farsi più complicata la corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League.

Paulo Fonseca, parlando a fine gara ai microfoni di Sky, non ha nascosto la sua delusione.

“Magari non abbiamo la mentalità per giocare con questo tipo di squadre. Nel primo tempo siamo stati senza coraggio, mentre nel secondo tempo abbiamo voluto avere l’iniziativa ed è stata una partita totalmente diversa. Nel primo tempo non siamo esistiti. La responsabilità è di tutti, quando si ha paura di perdere e giocare è difficile. Non possiamo entrare in campo con questa mentalità. Questa è stata la differenza”.