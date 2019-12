La qualificazione ai sedicesimi di finale di della è nelle mani dei giallorossi. Alla compagine di Fonseca basta la vittoria contro il Wolfsberger nella sfida dell'Olimpico di questa sera per avere la certezza della qualificazione.

L'allenatore ha parlato in conferenza stampa in vista dell'ultimo decisivo turno della fase a gironi di Europa League. Al suo fianco si è portato Diego Perotti, un giocatore ritrovato dalla gestione Fonseca. L'approccio con la partita sarà importante, perché gli austriaci giocheranno senza aver nulla da perdere, essendo ormai già matematicamente eliminati. Il lusitano apre ad un possibile turnover e lancia un messaggio a Florenzi.

"Penso che farò turnover, anche se è una partita importante per noi. Dzeko giocherà, Pau Lopez e Kolarov no. Anche Under domani giocherà. Florenzi? Non voglio parlare di questioni specifiche. Quando penso che abbiamo bisogno di Florenzi gioca, quando penso che non abbiamo bisogno non gioca: è così per tutti".