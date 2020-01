Roma, Fonseca tranquillizza i tifosi: "Zaniolo recupera per la Juventus"

Il pesante passo falso casalingo contro il ha lasciato l'amaro in bocca in casa di una che cerca ora il pronto riscatto contro la capolista . Paulo Fonseca ritrova il connazionale Cristiano Ronaldo e recupera Nicolò Zaniolo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervenuto a margine dell'evento Pitti Uomo, l'allenatore giallorosso tranquillizza i tifosi sul leggero problema fisico accusato dal giovane talento italiano:

Fonseca spera di dare un dispiacere a Ronaldo dopo la sua prima tripletta in :

Infine un commento sulla lotta per lo Scudetto, che al momento si riduce a una sfida a due tra Juventus e :

"Sono due squadre molto forti. Non posso dire chi sia la più forte, ma mi piacciono queste partite. ? Non ne voglio parlare adesso, siamo attenti ma non posso dire altro".