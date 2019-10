Roma, Fonseca squalificato per due giornate: ricorso dei giallorossi per ridurle a una

La Roma farà ricorso per ridurre le giornate di squalifica di Fonseca da due a una: il portoghese ha ammesso la colpa e c'è il precedente Mazzarri.

Troppe. Le due giornate di squalifica inflitte a Paulo Fonseca dopo l'espulsione a fine gara contro il non sono per nulla piaciute alla , la quale ritiene troppo severa questa sazione.

Per questo motivo, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club giallorosso ha già deciso di fare ricorso, con l'obiettivo di ridurre a una sola giornata di questa squalifica.

Al momento Fonseca sarebbe infatti costretto a saltare sia la che il , partita per la quale la Roma spera invece di poter avere in panchina regolarmente il tecnico lusitano.

Pertanto i giallorossi hanno affidato all'avvocato Antonio Conte il compito di preparare la strategia difensiva per provare a ottenere la riduzione di una giornata di squalifica. Questa verrà stabilita dopo che il legale avrà potuto accedere agli atti e aver letto dunque quanto scritto da arbitro e guardalinee nei rispettivi referti.

La Roma per ottenere lo 'sconto' punta sul fatto che Fonseca abbia riconosciuto subito il proprio errore dopo essere stato espulso (per "aver rivolto frasi irrispettose al direttore di gara", come riportato nel comunicato del Giudice sportivo), oltre che sul precedente Mazzarri.

Il tecnico granata era infatti stato squalificato per una giornata al termine di - , salvo poi vedersi togliere tale squalifica in seguito a un ricorso.

Resta da vedere dunque che Fonseca riuscirà a sedere in panchina contro il Milan il prossimo 27 ottobre, dovendo così saltare solamente la sfida contro la Sampdoria. In quell'occasione a prendere il suo posto sarà il suo vice Nuno Campos, dotato di un patentino Uefa B conseguito in e riconosciuto in .