Roma, Fonseca spera: "Stiamo lavorando per avere Smalling in Europa League"

Paulo Fonseca alla vigilia del match che la sua Roma giocherà contro il Brescia: "Giocheremo con la difesa a tre, Fazio farà il centrale".

La sofferta vittoria contro il ha rilanciato la nella serrata lotta per un posto in Europa, ma il pensiero di Paulo Fonseca è rivolto anche all' dopo i recenti sorteggi di Nyon che potrebbero mettere di fronte alla Lupa il .

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore giallorosso ha parlato proprio della situazione di Smalling, ormai pilastro della difesa, per quanto riguarda l'eventuale utilizzo in Europa League:

"Stiamo lavorando per averlo, sono fiducioso che possa giocare l'Europa League con noi".

Intanto Fonseca ha fornito qualche utile indicazione sulla formazione che domani affronterà le Rondinelle, restando sul tema del reparto difensivo:

"Giocheremo a tre e Fazio farà il centrale per sostituire Cristante. Dzeko? Vediamo, non dimentichiamo che ha avuto poco tempo per recuperare, ho parlato con lui ed era un po' stanco. Vedremo come starà e poi deciderò. Kolarov? Può giocare nei tre, l'ha già fatto in passato".

Il tecnico portoghese ha fatto chiarezza anche sulla delicata questione Kluivert: