Roma, Fonseca cambia il suo undici contro la SPAL: Florenzi e Perotti dal 1'

La Roma riparte dalla SPAL dopo i pareggi con Inter e Wolfsberger. Fonseca cambia la sua formazione: Cetin, Florenzi e Perotti possono partier dal 1'.

Delusione per l'atteggiamento: queste le parole chiave della dopo la sfida contro il Wolfsberger in . Il 2-2 è bastato per la qualificazione, ma la prestazione non è piaciuta a Paulo Fonseca, che ora vuole riscatto contro la .

Il tecnico portoghese, nonostante l'amarezza, potrebbe optare per diverse conferme nell'undici titolare. Scontata quella di Dzeko in attacco, così come quella dei centrocampisti Diawara e Veretout: Pellegrini sarà confermato ancora sulla trequarti, come ha garantito l'allenatore in conferenza stampa.

Ai suoi lati possibile una sorpresa: da un lato Zaniolo, dall'altro Perotti e non Mkhitaryan. Il 'Monito' viene da un goal in Europa, dopo aver segnato anche contro il due settimane fa. Potrebbe essere lui a completare la linea di tre a supporto di Dzeko.

In difesa mancheranno i due centrali idealmente titolari: Mancini sconta la squalifica, Smalling è ai box per infortunio. Spazio così per Fazio affiancato da Cetin, favorito su Juan Jesus. Rientra Kolarov a sinistra, mentre a destra Florenzi può giocare la seconda di fila da titolare al posto di Spinazzola. Tra i pali ci sarà Pau Lopez.

SPAL che attende di recuperare al 100% diversi infortunati e intanto si mette con il 4-3-1-2: davanti Floccari in vantaggio su Paloschi per affiancare Petagna, con Valoti a supporto. Centrocampo con Murgia e Missiroli ai lati di Valdifiori (in ballottaggio con Jankovic, con conseguente spostamento di Missiroli in caso giocasse il serbo). Non cambia la difesa davanti a Berisha.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Floccari, Petagna