Roma, Fonseca dopo il pareggio: "Sbagliate le ultime scelte, potevamo fare tanti goal"

Paulo Fonseca commenta a 'Sky Sport' nel post-gara l'1-1 della sua sul campo del Wolfsberger . Un pareggio che fa salire i giallorossi a 4 punti in classifica, in vetta al Gruppo J proprio al pari degli austriaci.

"Non abbiamo controllato sempre la partita, per me abbiamo sbagliato nell’ultima scelta perché in molte occasioni se non sbagliavamo l’ultima scelta potevamo fare 3 o 4 goal. Abbiamo sbagliato le ultime scelte e credo che potevamo fare tanti goal".