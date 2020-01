Roma, Fonseca non nega: "Difesa a tre con la Juve? È una possibilità"

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza alla vigilia di Roma-Juventus: "Cristante è pronto anche se non al 100%, Spinazzola non si è allenato con noi".

Dopo l'inaspettata sconfitta contro il , la ha di fronte a sé un ostacolo parecchio più difficile per cercare di tornare alla vittoria, ovvero la . La squadra di Paulo Fonseca ospita la Vecchia Signora all'Olimpico per chiudere il girone d'andata.

Oggi l'allenatore portoghese dei giallorossi ha parlato nella classica conferenza stampa di vigilia, facendo il punto su due giocatori non al 100% e poi indicando la possibilità di schierarsi domani con la difesa a tre.

"Spinazzola non si è allenato questa settimana con il gruppo, ha un virus. Solo oggi si allenerà con noi, penso che non è nelle migliori condizioni fisiche per giocare dall'inizio. Cristante è pronto, si è allenato con noi in questi giorni, non è ovviamente al 100% ma è pronto per essere convocato. La difesa a tre? Vediamo domani, c'è una possibilità, vediamo..."

Sulla sfida contro la Juventus, Paulo Fonseca ha voluto anche riempire di complimenti Maurizio Sarri.

"Per me Maurizio Sarri è uno dei migliori allenatori d'Europa. Ha un'idea di calcio molto propositiva, ha cominciato a lavorare alla Juventus solo da pochi mesi ma sta costruendo una squadra molto forte". " e Juventus sono due squadre totalmente diverse, anche e soprattutto dal punto di vista del gioco. Chi preferisco? Nessuna delle due (ride ndr). Entrambi gli allenatori hanno idee molto forti e marcate".

In questi giorni la Roma è apparsa come la squadra più ferma sul mercato, almeno tra le prime della classifica. Ma c'è un motivo ben preciso...

"A me il mercato di gennaio non piace molto, non è facile inserire un giocatore, che oltretutto sia pronto per noi, per le nostre esigenze. Secondo me questa fase dovrebbe servire per programmare colpi per il futuro. Poi magari arriva un'opportunità, noi siamo attenti, ma deve essere un giocatore pronto e adatto a noi".

Fonseca infine si mostra pessimista sull'imminente recupero di Justin Kluivert e chiarisce la situazione di Under.