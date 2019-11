Roma, Fonseca: "Kalinic e Mkhitaryan recuperati, Florenzi e Pastore indisponibili"

Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Istanbul Basaksehir: "Juan Jesus non convocato per scelta tecnica".

Missione turca per la , che nella quinta giornata della fase a gironi di fa visita all'. I turchi comandano il gruppo J davanti ai giallorossi - appaiati al Monchengladbach - ecco perchè la squadra di Paulo Fonseca non può sbagliare se vuole sperare nella qualificazione.

In conferenza stampa, a 24 ore dal cruciale impegno continentale, ha preso la parola il tecnico portoghese. Si parte dalla 'conta' dei giocatori a disposizione.

"Kalinic e Mkhitaryan ci sono, sono recuperati e possono giocare, anche se non la partita intera. Lorenzo Pellegrini è pronto, sempre. Juan Jesus non è stato convocato per scelta tecnica, Nelle competizioni UEFA possiamo utilizzare meno giocatori. Mentre gli unici indisponibili per domani sono Florenzi e Pastore".

Paulo Fonseca passa poi a concentrarsi sulla sfida contro l'Istanbul Basaksehir.

"Non farò tanto turnover, ci saranno 2 cambi di formazione circa. Il Basaksehir è in un grande momento. E’ una squadra esperta, gioca bene e gioca in casa. E’ una partita importante anche per loro, ma noi vogliamo vincere domani".

L'allenatore della Roma viene poi fisiologicamente 'bombardato' da domande sui giocatori turchi della sua rosa, Under e Cetin.

"Sono due giocatori con un grande futuro, sono giovani. Devono lavorare per migliorare, ma noi crediamo molto in questi due giocatori. Hanno ovviamente qualcosa da migliorare, come tutti".

Infine, Fonseca spiega il rapporto che ha con il presidente James Pallotta.