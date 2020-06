Roma, Fonseca incrocia le dita: "Zaniolo potremo impiegarlo da luglio"

Paulo Fonseca esattamente un anno fa diventava allenatore della . Il sito ufficiale giallorosso lo ha intervistato per l'occasione, ma gli spunti più interessanti della chiacchierata sono da ricondurre all'attualità.

Primo aspetto fra tutti il capitolo su Nicolò Zaniolo. Il giocatore sta recuperando dall'operazione al crociato, ma nel mentre si è sottoposto anche ad un intervento al naso. Paulo Fonseca fa chiarezza sulla sua situazione.

"Non sta lavorando con la squadra, ma è vicino al rientro. Si è ripreso molto bene, è più avanti del previsto, ma non serve anticipare i tempi. Nelle prime sfide non lo impiegheremo, ma da luglio potrebbe esserci la possibilità di utilizzarlo”.

Discorso simile anche per Davide Zappacosta, che però tornerà a disposizione fin da subito della Roma.

Infine l'allenatore della Roma traccia anche il suo obiettivo per questo finale di stagione.

"Vogliamo entrare in Champions, anche se sappiamo che è una missione molto difficile. I nostri avversari sono avanti a noi in classifica e sono molto forti. Non c’è tanto tempo per recuperare, ma ci proveremo, una partita alla volta. Una cosa è certa: saremo una squadra più forte rispetto a quella prima dello stop, faremo vedere cosa può essere davvero la Roma in futuro. Sarà difficile conquistare il quarto posto, ma vogliamo dimostrare davvero chi siamo".