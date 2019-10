Roma, Fonseca in emergenza: "Possibile un cambio modulo, Pastore va gestito meglio"

Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Borussia Monchengladbach: "Santon ha la febbre, vedremo se potrà recuperare. Voglio credere che sia sfortuna".

Una incerottata torna in campo per la terza giornata del girone J di : i giallorossi ospitano i tedeschi del Monchengladbach per tenere il primato dopo i primi quattro punti conquistati. Mister Paulo Fonseca ha presentato il match in conferenza stampa.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Anche per me questa è una situazione nuova, non mi era mai capitato, l'anno scorso allo ho avuto solo quattro infortuni in tutto l'anno. Voglio credere che sia questione di sfortuna, dobbiamo sacrificarci di più. Cambio modulo? Ovviamente abbiamo delle difficoltà, è una possibilità che ho preso in considerazione, ma vedremo meglio domani. Santon ha la febbre, vedremo se recupererà, la situazione di Pastore è particolare e va gestita meglio, lui è pronto".

Ecatombe di infortuni in casa Roma, Fonseca fa il punto su alcuni singoli giocatori in via di recupero:

"Under ha iniziato ad allenarsi e anche Mkhitaryan ha ripreso il lavoro di campo, ma è impossibile crescere come squadra con tutte queste assenze. Sono venuti a mancare giocatori importanti, non possiamo avere stabilità di formazione. Non sono scuse, ma è una realtà da comprendere".

Un avversario di livello per la squadra capitolina, l'allenatore portoghese mette in guardia i suoi considerando anche lo stato di emergenza assoluta a centrocampo:

"Domani giochiamo contro la prima della , è una squadra diversa dall' , mi aspetto una gara diversa. L'unica posizione nella quale non abbiamo infortuni è quella dei difensori centrali. Ora abbiamo un solo centrocampista di ruolo, che è Veretout".

La Roma sta prendendo in considerazione di ricorrere al mercato degli svincolati: