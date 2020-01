Roma, Fonseca chiama la società: "Sono preoccupato, abbiamo bisogno di un esterno"

Paulo Fonseca presenta in conferenza stampa la sfida tra Genoa e Roma: "Domani giocano Spinazzola e Santon. Politano? Ora cerchiamo altri giocatori".

Le ultime due sconfitte contro e hanno rallentato una che coltivava grandi ambizioni: la sfida per un posto in Champions è però più che mai aperta e la squadra di Paulo Fonseca è chiamata a reagire sul campo di un a caccia di punti salvezza.

L'allenatore giallorosso è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto sul proprio gruppo:

"La squadra sta bene ed è motivata, è in fiducia. Sarà una settimana importante, ma gli infortunati stanno bene (ride, ndr). Kolarov e Florenzi squalificati? Giocheranno Spinazzola e Santon".

Fonseca spiega poi la sua preoccupazione sul reparto offensivo appellandosi alla società in sede di mercato:

"Sono preoccupato, devo essere onesto. Per questa settimana abbiamo Kluiver a sinistra e Under a destra, come trequartista c'è solo Pellegrini. Con Petrachi e Fienga stiamo cercando di trovare un attaccante esterno, abbiamo bisogno di questo profilo. Perotti ha avuto un trauma nella gara contro il e non potrà giocare, difficilmente sarà convocabile per la Juventus".

Poi le situazioni di Cristante e Cetin, tra infortuni e situazioni di mercato:

"Cristante va gestito, è stato molto tempo fuori, non è facile per lui fare due partite di seguito, domani non giocherà. Cetin? La situazione non cambierà, non abbiamo mai parlato del suo prestito. Rimane con noi fino al termine della stagione".

Tanti impegni ravvicinati complicano la preparazione delle gare agli allenatori, Fonseca svela cosa lo turba particolarmente:

"Non mi piace quando non abbiamo 72 ore di riposo. Non è un problema invece giocare di sera. In tutti i club io ho giocato con uno o due sistemi, non dobbiamo cambiare molto, se cambi sistema cambi la dinamica".

Lo scambio Spinazzola-Politano è ormai definitivamente saltato, il tecnico rivela il suo interesse nei confronti dell'attaccante dell' :