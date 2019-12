Roma, Fonseca arrabbiato: "Non è facile accettare questo risultato"

Paulo Fonseca non si ritiene soddisfatto nonostante la qualificazione: "Dovevamo vincere, non è facile accettare il risultato di oggi".

Paulo Fonseca dopo il pareggio contro il Wolfsberger non è soddisfatto, nemmeno con il passaggio del turno ai sedicesimi di . Ai microfoni di 'Sky Sport' ha espresso la sua rabbia.

"Non è facile accettare il risultato di questa sera, dovevovamo vincere e non lo abbiamo fatto. La squadra questa sera non mi è piaciuta, meglio solo gli ultimi 20 minuti".

"Con questo atteggiamento non potremo vincere l'Europa League. Per adesso penseremo alla , poi torneremo a pensare alla coppa".

