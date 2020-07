Roma, Fonseca a sorpresa: "Ho deciso di convocare Zaniolo"

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca sui convocati in vista della Spal: "Under si è fermato, così ho chiesto a Zaniolo se si sentiva pronto".

Si è parlato tanto nelle ultime ore delle condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo, non ancora al meglio della forma dopo il rientro dal lungo infortunio. Il giovane talento giallorosso è stato però nuovamente inserito nell'elenco dei convocati in seguito allo stop di Cengiz Under.

La conferma arriva da mister Paulo Fonseca, che fa il punto della situazione sul reparto offensivo della squadra:

"Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo"

Una chiamata d'emergenza per Zaniolo, che sarà probabilmente schierato solo in caso di reale necessità anche in vista di un finale di stagione congestionato da numerosi impegni. Dopo l'ultimo pareggio contro l' la è ancora in piena corsa per un posto in Europa.