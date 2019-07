Roma, Florenzi pronto alla nuova vita da esterno alto a sinistra: Fonseca ci sta lavorando

Il nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca, sta provando con insistenza Alessandro Florenzi nell'inedito ruolo di esterno alto a sinistra.

La stagione 2019-2020 sarà la nona per Alessandro Florenzi con la maglia della , la prima da capitano. Raccolta l'eredità da Daniele De Rossi, il 28enne ha indossato la maglia giallorossa più di 250 volte in gare ufficiali, districandosi in svariati ruoli.

Fatto debuttare in da Vincenzo Montella nel 2011, Florenzi è stato a disposizione di Zeman, Andreazzoli, Rudi Garcia, Spalletti, Di Francesco e Ranieri, e adattandosi alle esigenze dei tecnici che si sono susseguiti sulla panchina della Roma. Esterno alto, laterale a tutta fascia, mezzala, all'occorrenza anche interno ed infine terzino: Florenzi ha fatto della duttilità la sua dote principale, risultando un elemento prezioso e sempre utile alla causa.

Il dibattito sul suo ruolo "reale", però, non si è mai fermato. E Florenzi in tempi recenti ha palesato qualche difficoltà in più quando impiegato come terzino.

213 sono le presenze in Serie A del numero 24 giallorosso che in 89 occasioni è stato impiegato come terzino destro, in 44 come esterno alto (sempre a destra) e per 31 volte come interno di centrocampo. Raramente è stato impiegato alto a sinistra (10 volte come ala, altrettante come esterno d'attacco), ma è proprio su questo ruolo che Paulo Fonseca sta lavorando parecchio.

Nelle prime due uscite stagionali, Florenzi non è mai stato utilizzato laddove Spalletti prima e Di Francesco poi lo hanno utilizzato con maggiore frequenza, alzandolo invece sulla linea dei trequartisti nel 4-2-3-1, e per di più sulla corsia mancina. In quella posizione, dopo la partenza di El Shaarawy, la Roma dispone di Justin Kluivert e di Diego Perotti e dunque Florenzi potrebbe rappresentare una variante da non sottovalutare. A destra, invece, Fonseca può contare su Under e all'occorrenza anche su Zaniolo.

La scelta di spostare Florenzi sulla linea dei trequartisti appare figlia di una valutazione delle caratteristiche che mister Fonseca ha individuato nel giocatore e non di un tentativo di "trovargli uno spazio altrove". Nel ruolo di terzino destro, infatti, c'è tutt'altro che abbondanza: in organico rimangono Karsdorp e Santon, con l'olandese attualmente nemmeno certo della permanenza. Il neo-arrivato Spinazzola potrebbe dunque essere impiegato proprio sull'out destro, dato che non sarà certo facile nemmeno per lui scalzare Kolarov a sinistra.

Florenzi, dunque, potrebbe vivere una nuova fase della sua avventura giallorossa, tornando a vedere da più vicino la porta avversaria come accadeva quando alla guida della Roma c'era Rudi Garcia: il tridente Florenzi-Totti-Gervinho, che aveva permesso un grande avvio di stagione al tecnico francese, aveva fatto anche vivere i momenti forse più esaltanti della carriera a Florenzi.

Fonseca ci sta provando, i prossimi test amichevoli e le prossime mosse di mercato diranno qualcosa in più.