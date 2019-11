Roma, Florenzi spiega: "Sono il capitano, devo dare l'esempio"

Dopo le ultime difficili settimane vissute alla , Florenzi è tornato finalmente a giocare con la maglia dell' e lo ha fatto molto bene contro la .

Al termine della partita però Florenzi, intervistato da 'Sportmediaset', non ha voluto fare polemica nei confronti di Fonseca.

"Non ho giocato per far cambiare idea all'allenatore, ma per Alessandro. Penso solo a giocare e spero di avere l'opportunità di dare il mio contributo alla Roma. Spero che nel breve periodo riesca a mettere in difficoltà il mister che adesso sta facendo altre scelte e lo rispetto sicuramente".