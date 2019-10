Roma, Florenzi sorride: di nuovo in gruppo dopo l'influenza

Alessandro Florenzi è tornato ad allenarsi con i compagni: smaltita la sindrome influenzale. Verso il recupero anche Perotti.

La inizia a recuperare pezzi dopo l'ondata di infortuni che ha colpito i ragazzi di Fonseca: il primo a tornare abile e arruolabile è Alessandro Florenzi.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il capitano è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo: smaltita al 100% la sindrome influenzale che lo aveva costretto a rinunciare alle sfide contro Wolfsberger e , oltre alla convocazione in Nazionale.

A questo punto Florenzi si candida per una maglia da titolare a Genova contro la del grande ex Claudio Ranieri, da poco chiamato a sostituire Eusebio Di Francesco che ha risolto il contratto con i blucerchiati dopo le sei sconfitte nelle prime sette partite.

Parziale seduta in gruppo per Perotti e Cetin, ormai prossimi al ritorno a pieno regime. Allenamento differenziato invece per Ünder, Diawara, Mkhitaryan e Dzeko.