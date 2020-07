Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pellegrini e Mkhitaryan dietro Dzeko

Fonseca conferma la difesa a tre, Bruno Peres e Spinazzola esterni. Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Iachini punta su Kouamé-Ribery.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-FIORENTINA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouamé, Ribery.

La per blindare il quinto posto, la per prolungare la striscia positiva e chiudere in bellezza una stagione che è stata complicata. Giallorossi e gigliati si affrontano all’Olimpico in un match valido per il 36° turno del campionato di .

Paulo Fonseca schiera la sua Roma con un 3-4-2-1 nel quale sono Mancini, Smalling e Kolarov a completare la linea difensiva davanti a Pau Lopez.

A centrocampo, Diawara e Veretout compongono il duo di mediana, mentre sugli esterni agiranno Bruno Peres e Spinazzola. In attacco, Dzeko agirà da unica punta con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan a suo supporto.

Beppe Iachini si affida ad un 3-5-2 nel quale, davanti a Terracciano, sono Milenkovic, Pezzella e Caceres ad agire in difesa.

Chiesa si sistema largo sull’out di destra, mentre Lirola va su quello opposto, con Ghezzal, Pulgar e Duncan ad agire in linea di mediana. In attacco c’è Kouamé al fianco di Ribery.