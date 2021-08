Roma-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima giornata, subito un match importante come quello tra e Fiorentina: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Fiorentina

Data: 22 agosto 2021

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Parte ufficialmente la nuova Serie A, con un match storico già alla prima giornata: la Roma ospiterà la Fiorentina inaugurando così una stagione pronta a riservare sorprese interessanti.

La gara contro i Viola sarà anche il ritorno ufficiale di José Mourinho nel calcio italiano dopo 11 anni dall'ultima volta e dalla conquista del Triplete con l'Inter: dopo un buon precampionato, i giallorossi del portoghese si presentano all'esordio con una gara ufficiale sulle gambe, quella vinta contro il Trabzonspor in Conference League.

Dall'altra parte, sete di riscatto e voglia di stupire per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che dopo aver stupito con lo Spezia vuole trasmettere la giusta mentalità, offensiva e legata al bel calcio, alla squadra di Commisso, pronta ad ambire a traguardi importanti.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ROMA-FIORENTINA

La gara tra Roma e Fiorentina verrà disputata allo Stadio Olimpico di Roma, il fischio di inizio è fissato per le ore 20.45.

Non è prevista copertura TV per la gara tra Roma e Fiorentina, essendo questa un'esclusiva DAZN, visibile quindi solo attraverso i servizi online offerti dalla piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della sfida dell’Olimpico è stata affidata a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Federico Balzaretti.

La sfida Roma-Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva da DAZN tramite l'app della piattaforma: basterà scaricarla, registrarsi e attivare l'abbonamento.

IN DIRETTA SU GOAL

Il confronto traverrà seguito ovviamente anche qui su Goal, con un racconto che partirà con le formazioni ufficiali e vi farà vivere tutte le emozioni della sfida fino all'ultimo istante.

José Mourinho si affiderà ad un 4-2-3-1 nel quale dovrebbe essere Ibanez a fare coppia con Mancini nel cuore della difesa. In attacco Shomurodov dovrebbe partire dal 1’, supportato dal trio Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan.

Vincenzo Italiano ripartirà dal fidato 4-3-3. In difesa Igor è in vantaggio su Martinez Quarta per una maglia da titolare. Chiavi del centrocampo affidate a Pulgar, mentre Vlahovic sarà il punto di riferimento di un tridente offensivo completato da Callejon e Gonzalez.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.