Roma-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sesta giornata di Serie A, la Roma di Fonseca ospita la Fiorentina: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

ROMA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 novembre 2020

Orario: 18.00

Canale: Sky

Streaming: Sky Go

Si è rialzata alla grande, dopo una prima partita persa a tavolino e inizialmente pareggiata. Sconfitta all'esordio, dunque, la Roma di Fonseca è riuscita a rialzarsi e cominciare a macinare punti, riuscendo a fermare sia la che il . Dimostrando di potersela vedere con chiunque.

Ora per la Roma c'è la Fiorentina, che a differenza dei giallorossi reduci dal pari contro il Milan ha portato a casa i tre punti nell'ultimo match: sette in totale per la squadra di Iachini, solamente uno rispetto alla squadra di Fonseca. Un match per il sorpasso, ma anche per la zona europea.

Nella passata stagione la Roma ha espugnato il Franchi, ancora pieno, prima del coronavirus, con il risultato di 4-1 nel dicembre 2019. Il match di ritorno all'Olimpico ha invece visto i giallorossi battere i viola di misura a luglio, a porte chiuse e dopo lo stop della per diversi mesi.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Roma-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-FIORENTINA

La partita del sesto turno di Serie A tra Roma e Fiorentina si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica primo novembre 2020 alle ore 18.

Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il match tra Roma e Fiorentina sarà disponibile in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e godibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L'alternativa è Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire le fasi salienti di Roma-Fiorentina anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FIORENTINA

Fonseca dovrebbe proporre nuovamente Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko, con Bruno Peres (in ballottaggio con Karsdorp, non al meglio) e Spinazzola esterni di centrocampo. In mezzo Veretout e Pellegrini senza rivali, mentre davanti a Mirante spazio per Mancini, Smalling e Kumbulla.

La Fiorentina pronta a riproporre il recuperato Ribery titolare in attacco al fianco di Kouamé, in vantaggio su Vlahovic. Bonaventura mezzala, con Lirola, Amrabat, Castrovilli e Biraghi a completare il centrocampo. Tra i pali Dragowski, mentre in difesa non ci sarà German Pezzella che si è sottoposto ad un intervento di pulizia ad una caviglia. Spazio dal 1' a Martinez Quarta.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.