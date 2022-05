Roma-Feyenoord, violenza a Tirana: scontri in città prima della finale di Conference League

Non solo Roma e Feyernoord, anche Tirana si appresta a vivere una notte importante. Per la prima volta infatti, l’Albania si appresta ad ospitare una finale europea e lo farà tra l’altro sfoggiando uno stadio che è considerato un piccolo gioiello: la National Arena.

La marcia di avvicinamento al primo storico ultimo atto della Conference League è stata però di quelle complicate. Nelle scorse ore infatti, la capitale albanese si è ritrovata a fare i conti con il peggiore degli incubi: incidenti e scontri tra forze dell’ordine e tifosi.

A Tirana si sono vissute ore di autentica follia a causa soprattutto del comportamento dei sostenitori del Feyenoord.

Di mira sono state prese anche le forze dell’ordine, che sono state attaccate con pietre, bottiglie, sedie e bastoni, e diverse sono stati i locali danneggiati. Tra i feriti anche diversi poliziotti di Tirana ed alcuni abitanti della capitale albanese, tra i quali uno ‘colpevole’ di aver intonato l’inno della Roma.

Da stigmatizzare anche il comportamento di diversi tifosi giunti dall’Italia. Alcuni sostenitori della Roma sono stati anche portati in commissariato poiché in uno dei loro bus sono stati trovati oggetti atti ad offendere, mentre altri hanno riportato ferite alla testa.

In tutta la città si sono consumati veri e propri agguati che hanno trasformato Tirana in un campo di battaglia e, come riportato dal’’ANSA’, uno dei momenti di maggiore tensione si è vissuto quando circa 200 hooligans olandesi hanno cercato lo scontro con la polizia locale.

Incidenti si sono verificati in varie zone della città e la preoccupazione è alta soprattutto pensando che il grosso dei sostenitori provenienti dall’Italia arriveranno in Albania solo nelle prossime ore.

I tifosi del Feyenoord non sono nuovi a questo tipo di intemperanze e tra l’altro i rapporti con quelli della Roma sono tutt’altro che buoni. Negli occhi di molti sono ancora vive le immagini di quanto accaduto nel 2015, quando venne tra l’altro vandalizzata la ‘Barcaccia’ di piazza di Spagna.