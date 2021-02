Roma, Fazio titolare in campionato: l'ultima ad agosto contro la Juventus

L'emergenza infortuni nel reparto difensivo costringe Fonseca a rilanciare Fazio. L'argentino non giocava in campionato da agosto.

Emergenza totale in difesa per la Roma, che a Benevento deve fare a meno di Kumbulla, Smalling e Ibanez ma anche di Cristante, centrocampista spesso adattato da Fonseca.

Il tecnico portoghese quindi, nel posticipo domenicale della ventitreesima giornata, ha deciso di arretrare Spinazzola nei tre dietro ma soprattutto ha rilanciato Federico Fazio.

L'esperto centrale argentino in questa stagione non ha ancora mai giocato in campionato, collezionando solo 5 presenze in Europa League per un totale di 385'.

Per trovare l'ultima presenza di Fazio in Serie A invece bisogna risalire addirittura all'1 agosto, giornata conclusiva dello scorso campionato, quando l'argentino era stato schierato titolare nella gara vinta dai giallorossi in casa della Juventus.