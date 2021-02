La Roma l'erede di Dzeko ce l'ha in casa: un goal ogni 112' per Mayoral

Numeri da stropicciarsi gli occhi per Borja Mayoral: nove le reti in stagione, una ogni 112 minuti. Il dato migliora per la sola Serie A.

In una Roma orfana di Dzeko per i motivi extra-campo che tutti conosciamo, a brillare è la stella di un altro attaccante: Borja Mayoral, giunto a nove reti in stagione dopo il sigillo al Verona nel 3-1 di ieri sera.

Il giovane spagnolo sta offrendo più certezze sotto porta di quanto potessimo immaginare: la sua dote migliore è il fiuto per il goal, messo in bella mostra proprio nel momento più importante, quando serviva rispondere presente per poter sfruttare una chance unica.

Chance puntualmente sfruttata, sebbene le differenze con Dzeko siano sotto gli occhi di tutti: dal punto di vista tecnico e, soprattutto, fisico, con il bosniaco e la sua stazza da 'marcantonio' a svettare sui 182 cm del giocatore cresciuto nel Real Madrid.

Mayoral ha dimostrato di poter colmare questa lacuna a suon di marcature: sono nove quelle realizzate in stagione, media di una ogni 112' minuti giocati. Dato che migliora sensibilmente per il solo campionato: qui parliamo di un goal ogni 81', praticamente uno a partita.

Statistica più che interessante se inglobata in una classifica generale: meglio di lui in Serie A hanno fatto solo Muriel (una rete ogni 53'), Ibrahimovic (67') e Torregrossa (70'), con l'attaccante della Sampdoria che però ha raccolto solo tre gettoni essendo arrivato durante questa sessione invernale del calciomercato.

Inoltre Mayoral ha segnato in quattro delle cinque gare di Serie A in cui è partito dal primo minuto, mancando l'appuntamento solo in occasione della prima (contro il Genoa lo scorso 8 novembre).

Insomma, col senno di poi la trattativa intavolata in estate col Real Madrid si sta rivelando un vero e proprio affare: prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni dopo il primo anno e a 20 milioni dopo il secondo. Con questi numeri, è facile credere che Mayoral venga riscattato già nella prossima finestra estiva.