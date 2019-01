Roma-Entella, Schick guiderà l'attacco giallorosso

Sarà Patrick Schick il terminale offensivo della Roma contro l'Entella in Coppa Italia: il ceco vuole confermarsi dopo l'ottimo finale del 2018.

L'occasione è di quelle ghiotte, da sfruttare nel migliore dei modi: la Roma esordirà in Coppa Italia agli ottavi di finale ospitando l' Entella , unico club di Serie C ancora in corsa e desideroso di giocarsela per tentare uno sgambetto che avrebbe del clamoroso.

I giallorossi non potranno comunque dormire sugli allori: ancora alla mente l'incredibile sconfitta ai rigori con lo Spezia nel 2015, risultato che finì per costare la panchina a Rudi Garcia, poi esonerato da James Pallotta.

Di Francesco non effettuerà grossi cambi rispetto al classico undici titolare: la punta del 4-2-3-1 sarà Patrick Schick , favorito su Dzeko. Per il ceco la possibilità ulteriore di dimostrare che le buone cose viste nelle ultime gare del 2018 non erano soltanto isolati episodi.

L'apice della sua stagione lo ha raggiunto lo scorso 26 dicembre, in occasione del 3-1 che la Roma ha rifilato al Sassuolo: un goal, un assist e un calcio di rigore procurato che gli hanno permesso di fare pace con i tifosi dopo un avvio difficile e contraddistinto dalle numerose panchine. Il precedente infortunio occorso a Dzeko gli ha permesso di risollevare le proprie sorti, chance sfruttata abbastanza bene.

Tra i convocati non figura l'acciaccato Nzonzi : in mediana ci sarà Lorenzo Pellegrini in coppia con Cristante. Sulla trequarti sarà la volta di Pastore , con Ünder e Kluivert ad agire sulle fasce. In difesa out Manolas , non convocato: spazio per Juan Jesus . Entella con Mota Carvalho e Caturano in attacco.

Le probabili formazioni di Roma-Entella:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Pastore, Kluivert; Schick.

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Crialese; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Adorjan; Caturano, Mota Carvalho.