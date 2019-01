Roma-Entella, le formazioni ufficiali: Pastore e Karsdorp in campo dal 1’

Sono state comunicate le formazioni della sfida di Coppa Italia che vedrà protagoniste Roma ed Entella. Di Francesco rilancia Karsdorp e Pastore.

Le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Ünder, Pastore, Perotti; Schick.

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Baroni, Pellizzer, Cleur; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Adorjan; Caturano, Mota Carvalho.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Esordio per la Roma in questa edizione della Coppa Italia. La compagine giallorossa sfida infatti all’Olimpico in un match valido per gli ottavi di finale, quella che è stata la grande sorpresa del torneo: la Virtus Entella. La squadra che uscirà vincitrice da questo confronto, affronterà nel prossimo turno la Fiorentina.

Eusebio Di Francesco, disegna la sua Roma con il consueto 4-2-3-1 nel quale sono Karsdorp, Fazio, Juan Jesus e Kolarov a comporre la linea di difesa davanti ad Olsen.

Lorenzo Pellegrini e Cristante formano il duo di mediana, mentre alle spalle dell’unica punta Schick agisce un tridente che prevede Cengiz Under, Pastore e Perotti.

Roberto Boscaglia risponde con un 4-3-1-2 nel quale, davanti a Paroni, sono Belli, Baroni, Pellizzer e Cleur a completare il pacchetto difensivo.

A centrocampo, Paolucci si sistema in cabina di regia, ai suoi fianchi ci sono Eramo e Nizzetto. In attacco, spazio al duo composto da Mota Carvalho e Caturano, con Adorjan chiamato ad agire in posizione di trequartista.