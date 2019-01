Roma-Entella: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

La Roma ospita l'Entella negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Roma di Eusebio Di Francesco ospita l' Entella di Roberto Boscaglia negli ottavi di finale di Coppa Italia . I capitolini fanno ora il loro ingresso nella competizione, mentre i liguri hanno eliminato il Siena al 2° turno, la Salernitana al 3° turno e il Genoa al 4° turno nel derby dopo i calci di rigore.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Sarà il primo confronto assoluto fra le due squadre in Coppa Italia. Nell'Entella il centrocampista Simone Icardi è il miglior marcatore nel torneo con 2 goal realizzati.

QUANDO SI GIOCA ROMA-ENTELLA

Roma-Entella si giocherà lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE ROMA-ENTELLA IN TV E STREAMING

La partita Roma-Entella sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La gara sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-ENTELLA

De Rossi, Manolas, Mirante, El Shaarawy e Nzonzi: Di Francesco fa la conta degli indisponibili, mentre Florenzi recupera. In difesa potrebbe proporre Kolarov centrale con l'inserimento a sinistra di Luca Pellegrini, ma Juan Jesus è favorito. In attacco ci sarà Schick, a supporto il trio Under-Pastore-Kluivert.

Boscaglia non avrà a disposizione per la gara gli ultimi arrivati Matteo Mancosu, Ivan De Sanctis e Currarino. Per il resto in campo Mota Cavralho insieme a Caturano, Adorjan sulla trequarti.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Pastore, Kluivert; Schick.

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Baroni, Pellizzer, Cleur; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Adorjan; Caturano, Mota Carvalho.