Roma-Entella 4-0: Doppietta di Schick, giallorossi ai quarti

La Roma batte l'Entella per 4-0 e vola ai quarti di Coppa Italia dove troverà la Fiorentina. Doppietta di Schick, a segno anche Marcano e Pastore.

Tutto facile per la Roma che, come da pronostico, batte l' Entella 4-0 e raggiunge la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia. Grande protagonista della gara è Patrik Schick, per lui doppietta e assist di tacco. Infortunio al ginocchio per Juan Jesus.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I giallorossi partono subito fortissimo e dopo soli 25'' secondi sono già in vantaggio con uno spledido tacco di Schick su cross basso di Cengiz Under. L'Entella comunque non perde la testa e anzi sfiora un paio di volte il pareggio, bravissimo Olsen su Eramo. La Roma invece perde Juan Jesus dopo 9' per infortunio.

Prima dell'intervallo i padroni di casa però trovano il raddoppio proprio col sostituto del brasiliano che raccoglie un altro colpo di tacco del solito Schick e mette dentro il goal della sicurezza. Roma avanti di due goal all'intervallo.

A inizio ripresa Boscaglia inserisce Simone Icardi, grande protagonista nel turno precedente contro il Genoa, e Mancosu ma Schick firma la sua doppietta personale e chiude definitivamente il discorso qualifcazione.

L'Entella a quel punto perde le distanze e incassa anche il quarto goal, segnato da Pastore su assist di Kluivert. Nessuna sorpresa all'Olimpico, liguri eliminati: ai quarti di Coppa Italia sarà Fiorentina-Roma.

I GOAL

1' SCHICK 1-0



Under scappa via sulla destra e crossa al centro dove Schick di tacco porta in vantaggio la Roma dopo soli 25''.

45'+2' MARCANO 2-0



Sugli sviluppi di un corner Karsdorp tira ma la palla viene intercettata in area da Schick che di tacco libera Marcano, il difensore tutto solo davanti a Paroni non può sbagliare.

47' SCHICK 3-0



Il ceco riceve palla da Kluivert e tira di prima intenzione trovando l'angolino basso alla sinistra di Paroni.

74' PASTORE 4-0

Kluivert stavolta serve centralmente Pastore che a tu per tu con Paroni non sbaglia e firma il poker.

IL TABELLINO

ROMA-ENTELLA 4-0

MARCATORI: 1' Schick, 45+2' Marcano, 47' Schick, 74' Pastore

ROMA (4-2-3-1): Olsen 6,5; Karsdorp 6,5, Fazio 6, Juan Jesus sv (9' Marcano 6), Kolarov 6,5; Cristante 6, Lo. Pellegrini 6,5 (82' Riccardi sv); Ünder 6,5 (75' Zaniolo sv), Pastore 6, Kluivert 6,5; Schick 7,5.

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni 6; Belli 5, Pellizzer 5,5, Baroni 5, Cleur 5; Eramo 6, Paolucci 5,5 (70' Ardizzone 5,5), Nizzetto 6,5; Adorjan 5 (46' Icardi 6,5); Mota Carvalho 6, Caturano 5 (46' Mancosu 6).

AMMONITI: Marcano (R), Eramo, Baroni (E)

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Di Paolo