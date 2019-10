Roma in emergenza, Fonseca studia una novità: Zaniolo vice-Dzeko

Alle prese con defezioni in ogni reparto, Fonseca pensa ad un Zaniolo attaccante. Con Kalinic ai box, può essere lui il vice-Dzeko.

Quello che sta vivendo la è un momento certamente non fortunato. Paulo Fonseca infatti, nelle ultime settimane si è ritrovato a fare i conti con un’emergenza di fatto senza precedenti.

Se a centrocampo le alternative sono praticamente azzerate e di fatto l’unico vero mediano attualmente a disposizione è Jordan Veretout, non molto meglio le cosa vanno in attacco dove Dzeko è in condizioni non ottimali a causa della doppia frattura allo zigomo e Nikola Kalinic ha riportato un infortunio alla testa del perone che lo terrà presumibilmente fuori fino a gennaio.

La Roma si trova quindi attualmente priva di elementi che possano sostituire Dzeko e al contempo non è pensabile che il bomber bosniaco possa giocare tutte le partite da qui ad inizio 2020. Per tale motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fonseca sta pensando ad un’importante novità: Zaniolo centravanti.

Difficile che l’esperimento venga tentato già contro Monchengladbach e , ma di fatto il gioiello giallorosso è per caratteristiche l’elemento offensivo che meglio potrebbe agire in veste di punta ‘atipica’.

Rispetto a Dzeko garantirebbe punti di riferimento diversi, ma ha la fisicità e la mobilità per poter rappresentare una scommessa vincente. Ma non è tutto.

Per Zaniolo potrebbe prospettarsi anche una nuova veste: quella mezzala. Fonseca infatti, potrebbe pensare in questo frangente di mettere da parte il 4-2-3-1 per affidarsi al 4-3-3 e la duttilità del talento giallorosso risulterebbe ancora fondamentale.

In questo periodo di difficoltà la Roma si aggrappa quindi anche alle caratteristiche di un giocatore le cui doti da jolly possono rivelarsi quanto mai decisive.