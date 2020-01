Roma, El Shaarawy si propone: il ritorno dalla Cina è possibile

Un anno e mezzo dopo l'addio Stephan El Shaarawy vorrebbe lasciare la Cina per tornare alla Roma. Il club giallorosso, a caccia di esterni, valuta.

L'ipotesi è clamorosa: Stephan El Shaarawy può tornare alla . L'attaccante italo-egiziano, un anno e mezzo dopo il trasferimento in , secondo 'Sky Sport' sentirebbe la nostalgia del nostro Paese tanto che si sarebbe proposto al club giallorosso.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Al momento quella del ritorno di El Shaarawy è comunque poco più che un'ipotesi, anche perchè l'attaccante dovrebbe decurtarsi notevolmente l'ingaggio che attualmente percepisce allo Shanghai Shenua.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Inoltre, come risaputo, il vero obiettivo della Roma per rinforzare gli esterni offensivi resta Carles Perez per il quale è stato raggiunto un accordo di massima e si stanno cercando di limare gli ultimi dettagli col . Tra le alternative inoltre c'è pure l'esperto Pedro, in uscita dal .

Non è però escluso che la società giallorossa, vista la lunga serie di infortuni, decida di regalare a Fonseca un altro esterno ed in quel caso quello del ritorno di El Shaarawy potrebbe diventare più di un'ipotesi.

El Shaarawy, come detto, si era trasferito allo Shanghai Shenua nell'estate del 2019 col club cinese che aveva versato alla Roma 16 milioni di euro. L'esterno in Cina ha collezionato 13 presenze segnando 4 goal.

Ora però il richiamo dell' è tornato a farsi sentire anche per non perdere la maglia azzurra ed il treno che porta a . La Roma ci pensa.