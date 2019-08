Roma, Dzeko e il retroscena su Florenzi: "Mi ha detto: 'Se firmi ti do la fascia' "

Nonostante il lungo corteggiamento dell' , Edin Dzeko non si muoverà dalla . L'attaccante bosniaco ha infatti rinnovato il suo contratto con il club giallorosso e in un estratto dell'intervista rilasciata a 'Match preview' di 'Roma TV' ha rivelato un curioso retroscena.

🐺 Così @EdDzeko sullo spogliatoio della Roma: "Non sono compagni, ma amici, fratelli" 📌🎙️ Per vedere l'intervista integrale non perdete l'appuntamento di questa sera con la prima puntata stagionale di #MatchPreview ⌚️ 19:30 | 23:30 📺 213 @SkySport #ASRoma | #RomaTV pic.twitter.com/qv8HVaLQYH

"Sono contento quando vedo che gli altri sono contenti che sono rimasto qui, con i miei compagni di squadra. Non li voglio chiamare solo così, ma amici, fratelli. Sono stati sempre lì a mettermi pressioni: 'Tu non vai da nessuna parte, resti qui'. Ho un bellissimo rapporto con tutti, Pellegrini e Florenzi mi dicevano ogni giorno: 'Alla fine tu rimani qui'. Florenzi mi diceva: 'Se tu firmi ti do la fascia'. E poi dopo che ho firmato mi ha detto: "È tua", ma io gli ho risposto: 'No, sei tu Ale il nostro capitano e lo rimani' ".