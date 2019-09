Roma, Dzeko all'attacco: "Il razzismo è un problema più grande in Italia che altrove"

Dzeko lancia un messaggio contro il razzismo e invita la FIGC a punizioni più severe: "La Federazione deve proteggere i giocatori".

Protagonista in campo e fuori. Autore di un goal nel 4-2 con il quale la ieri si è imposta sul all'Olimpico, Edin Dzeko è poi andato a segno anche nel post-gara, davanti ai microfoni.

Intervistato da 'Sky Sports Uk', l'attaccante bosniaco ha infatti voluto lanciare un messaggio molto forte sul tema razzismo, non risparmiando una vera stoccata all' . Paese in cui vive ormai da quattro anni.

"Penso che il razzismo sia un problema più grande in Italia rispetto ad altri Paesi, specialmente in . Spero, per il bene degli altri giocatori, che queste cose finiscano e che la Federazione possa fermare questo fenomeno in ogni modo possibile".

Un'accusa che arriva da un professionista che nel corso della sua carriera ha giocato in , , e Inghilterra e che per questo può operare un paragone tra il clima che si respira in alcuni stadi italiani rispetto che in altri campionati.

Dzeko è poi tornato nello specifico su quanto accaduto a Romelu Lukaku nel corso dell'ultimo - , quando l'attaccante nerazzurro è stato vittima di razzismo da parte di alcune persone presenti allo stadio.

"Ancora oggi accadono queste cose ma in Inghilterra la situazione è decisamente migliorata. C'è sempre meno razzismo lì. In Italia il problema è più grande di quanto mi aspettassi. La Federazione deve proteggere i giocatori. Questo è l’unico modo. Se senti qualcuno, lo bandisci dallo stadio. Non devono più venire anche perché non abbiamo bisogno di queste persone".

Un messaggio forte e chiaro alla FIGC, chiamata da Dzeko a prendere provvedimenti più severi nei confronti di chi si macchia del crimine del razzismo. Una piaga che il calcio italiano deve continuare a combattere.