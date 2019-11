Roma, Dzeko coccola Florenzi: "E' il nostro capitano, tornerà a giocare"

Domani sarà il pericolo numero uno per la difesa azzurra ma, alla vigilia di - , il pensiero di Edin Dzeko va al compagno di squadra Florenzi che non sta trovando spazio alla .

L'attaccante infatti si è soffermato sulla situazione vissuta da Florenzi nelle ultime settimane, incoraggiandolo a non mollare pur senza criticare le scelte di Fonseca.

"Florenzi è il nostro capitano, sicuramente in questo momento non vive una situazione bella, ma è un giocatore forte che uscirà dalle difficoltà e tornerà a giocare. Anche se bisogna sempre rispettare le scelte dell'allenatore".

Dzeko venerdì sera si troverà di fronte Bonucci e Acerbi, giocatore che conosce bene e contro cui gioca anche in .

"Li conosco entrambi, così come so il livello degli altri giocatori. Gli azzurri sono una grande squadra, che vuole battere ogni record. Saranno motivati, noi non abbiamo praticamente possibilità di passare il turno e di qualificarci, ma sarà comunque una partita importante per la . Faremo del nostro meglio".