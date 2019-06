Roma, dubbio Totti: assente alla riunione con Fonseca, può rifiutare il ruolo di D.T.

La Roma deve risolvere il rebus legato a Francesco Totti: era assente alla riunione con Fonseca e potrebbe rifiutare il ruolo di direttore tecnico.

Nemmeno un mese trascorso dall'addio a Daniele De Rossi che la si trova già a fronteggiare un'altra situazione difficile, legata a un'altra leggenda giallorossa, come Francesco Totti.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', lo storico capitano, da due anni nel corpo dirigenziale del club, non ha partecipato alla riunione con il nuovo allenatore Paulo Fonseca che si è tenuta ieri a Londra.

Totti è rimasto nella sua casa di Roma per sbrigare impegni personali e non ha partecipato alla riunione nemmeno in conference call. Secondo 'Il Romanista', il presidente Pallotta aveva invitato Totti a presenziare a Londra. L'assenza ha fatto molto rumore e porrebbe dubbi legati al futuro.

Per l'ex numero 10 c'era in ballo una promozione a direttore tecnico dopo i due anni di affiancamento soprattutto a Monchi. L'offerta potrebbe però non essere gradita e quindi rifiutata, sia per questioni economiche che per questioni di possibilità di incidere in società.

Nemmeno il rapporto con l'amministratore delegato Fienga non sembra idilliaco, oltre che quello con Baldini, consigliere di Pallotta. Ragioni per cui Totti potrebbe lasciare la Roma, o rimanerci con un ruolo marginale. Che potrebbe, però, a sua volta non soddisfarlo.