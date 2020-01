Roma, Diawara non si opera: tra 15 giorni il test in allenamento

Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', la Roma ha deciso che non ci sarà nessun operazione per Diawara: avanti con la terapia conservativa.

La non ha intenzione di perdere Amadou Diawara per troppo tempo, in una fase fondamentale della stagione da qui alla primavera. Per questo, secondo 'Il Tempo', la società giallorossa ha deciso di non sottoporre il centrocampista all'operazione.

Nel secondo tempo della partita con la il centrocampista della Roma ha rimediato la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro; infortunio che in questi giorni è stato analizzato dal Professor Cerulli, prima del suo ultimo parere: si può proseguire con la terapia conservativa.

Amadou Diawara continuerà quindi questa terapia, prima di un nuovo test in allenamento tra due settimane. Se la prova in allenamento dovesse dare esito positivo, il giocatore sarebbbe poi a disposizione di Fonseca da lì alle prossime settimane.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Questa terapia conservativa, tra l'altro, è la stessa che ha 'usato' Cristante per recuperare dal suo infortunio; adesso l'ex centrocampista del è pienamente recuperato e sta giocando già da un paio di partite.