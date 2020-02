Roma, sorriso a metà: Diawara si allena parzialmente in gruppo

Si avvicina il rientro di Diawara per la Roma: il centrocampista giallorosso ha lavorato parzialmente in gruppo. Ritorno previsto a inizio marzo.

La vive un momento negativo: tre sconfitte consecutive in tre partite di campionato, con la vittoria che manca da quasi un mese, dal 19 gennaio contro il . Ovvero, l'ultima partita giocata con Amadou Diawara a centrocampo.

La buona notizia di giornata per i giallorossi riguarda proprio l'ex e , che va verso il rientro: come riporta 'La Gazzetta dello Sport', nell'allenamento odierno ha lavorato parzialmente in gruppo.

Il guineano si sta sottoponendo a una terapia conservativa per la lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Rimandata all'operazione, che si renderà comunque necessaria al termine della stagione in corso.

Bisognerà comunque aspettare l'inizio di marzo perché la Roma possa ritrovare al 100% Diawara, se la terapia dovesse procedere per il meglio. Per ora Fonseca dovrà giocare le sfide contro il Gent e il contando su Veretout, Cristante e il nuovo arrivato Villar.