Roma, Di Francesco sta con Kolarov: "Gran gesto e grande professionista"

Di Francesco: "Gran gesto di Kolarov nei confronti della Curva, è un professionista serio. Miglioriamo in fase difensiva".

Vittoria importante in chiave Champions League per la Roma, che battendo per 3-0 il Chievo sale a quota 38 punti in classifica ed aggancia la Lazio. Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Eusebio Di Francesco.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli è piaciuto l'atteggiamento della sua squadra nel corso dei 90 minuti, soprattutto i miglioramenti in fase difensiva.

"Siamo partiti bene, subendo per poco la pressione del Chievo e trovando i due goal che hanno aperto la partita. Nel secondo tempo siamo rientrati bene in campo, abbiamo chiuso la partita presto. Potevamo fare qualche goal in più, speriamo di esserceli tenuti per la partita di martedì contro il Porto".

E la capacità di soffrire meno del previsto quando c'è da gestire il vantaggio.

"Durante una partita si può anche lasciare spazio agli avversari e soffrire, ma bisogna solo stare attenti in difesa. Con questo accorgimento possiamo evitare di essere rimontati o di lasciare per strada punti. In questo ultimo periodo abbiamo lavorato molto nella gestione della gara. Possiamo fare meglio, ma oggi i miei ragazzi mi sono piaciuti".

Un commento sull'inchino di Kolarov alla Curva dopo il suo goal del 3-0 e dopo le polemiche nei confronti di alcuni tifosi capitolini.

"Credo che abbia fatto un gran gesto come per chiedere scusa ai tifosi per quello che è accaduto. Kolarov è un professionista serio, per un mese ha giocato con delle infiltrazioni delle partite importanti perchè la squadra aveva bisogno. A volte si può dire qualcosa di troppo, ma su di lui non ci può essere discussione dal punto di vista del calciatore e dell'uomo".

Elogi nei confronti dei suoi attaccanti, che stasera hanno dimostrato di essere tornati su ottimi livelli.

"Voglio che i miei attaccanti arrivino in doppia cifra. Mi fa piacere comunque la circostanza che siamo una sorta di cooperativa del goal. Dzeko ha giocato benissimo ed avrebbe meritato anche qualche goal in più. Schick? Ha un fastidio al flessore, ma non credo che sia una cosa importante".

Nonostante la buona prestazione di Mirante il titolare resta Olsen, il cui recupero per il match di Champions League non è però ancora certo.