Roma, Di Francesco riflette: "Ci servono gli schiaffi, meritavamo di vincere"

La Roma mette alle spalle una settimana difficile pareggiando contro il Milan nel big match di giornata con una prestazione convincente. Eusebio Di Francesco si mostra soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dai suoi contro i rossoneri.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore giallorosso analizza la serata dell'Olimpico.

"Ci servono gli schiaffi per svegliarsi. La partita di Firenze ci fa riflettere. Stasera avremmo meritato nettamente di vincere, abbiamo dato una bella risposta sul campo. Non era facile oggi per molti ragazzi giovani giocare in questo contesto. Mi auguro che questo sia un punto di ripartenza senza ricadere più".