Roma, Di Francesco all'ultima spiaggia: i tifosi lo scaricano, sale Blanc

Eusebio Di Francesco vive ormai una situazione critica a Roma: i tifosi vogliono la sua 'testa', mentre salgono le quotazioni di Blanc.

La situazione della Roma non migliora con il passare dei giorni, anzi. La partita di Champions League contro il Viktoria Plzen, inutile ai fini della classifica, ha incredibilmente messo ancora più a rischio la panchina di Eusebio Di Francesco, con l'ennesima sconfitta inaspettata.

Non è sicuramente una novità, ma l'ex allenatore del Sassuolo continua a restare in pericolo. Il fatto più grave, per lui, è che probabilmente nemmeno una vittoria con il Genoa potrebbe far cambiare idea alla proprietà della Roma.

Ci sono infatti due anime che in questo momento reggono la situazione giallorossa: Pallotta che vorrebbe (avrebbe già valuto) esonerare Eusebio Di Francesco; Monchi che lo ha confermato pubblicamente e lo ritiene l'uomo giusto per il progetto della Roma. Come uscire da questa impasse? Non è semplice.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', non si è arrivati ad una vera e propria svolta anche per mancanza di alternative. I nomi indicati per il possibile post-Di Francesco sono infatti sempre gli stessi e, per motivi diversi, nessuno convince al 100% la società.

Senza dubbio il più vicino e anche il più 'fattibile' sarebbe Paulo Sousa. Qualche mese fa sarebbe già stato contattato da Baldini, ma Monchi non lo ritiene il profilo ideale. Altri nomi sparsi sono quelli di Jardim e Montella, al momento molto lontani.

C'è infine un nome che sta salendo nelle ultime ore: Laurent Blanc. IL francese è un conoscitore del calcio italiano (aspetto fondamentale in questa situazione) e ha una voglia enorme di tornare in pista dopo l’addio al Paris Saint-Germain, ormai più di due anni fa. Difficilmente accetterebbe un contratto breve ed è per questo che la trattativa per lui potrebbe andare per le lunghe

Intanto la sua personale scalata nelle preferenze giallorosse è iniziata. Qualcosa la Roma dovrà fare, in un senso o nell'altro, anche perché i tifosi sono al capolinea della pazienza e hanno scaricato Eusebio Di Francesco. Quasi tutti, infatti, vorrebbero il suo esonero...