Roma, Di Francesco a Zaniolo: "La 10 va guadagnata"

Eusebio Di Francesco esalta Nicolò Zaniolo con tanto di avvertimento: "Della maglia numero 10 non me ne frega, comunque va guadagnata".

Il suo nome è finito all'interno di un'operazione che rischia di restare nella storia in positivo per la Roma: Nicolò Zaniolo sta stupendo tutti per continuità di prestazioni e qualità delle giocate, difficilmente pronosticabili per un ragazzo di soli 19 anni.

La doppietta al Porto nell'andata degli ottavi di Champions League ha rappresentato la consacrazione a livello internazionale: giocatore già pronto per grandissimi palcoscenici, tanto da scomodare paragoni importanti come quello con un certo Francesco Totti.

L'ex capitano giallorosso indossava la storica maglia numero 10, a cui Zaniolo potrà sicuramente ambire in caso di crescita ulteriore. Un passo importante che però al momento non sembra entusiasmare Eusebio Di Francesco, intervenuto alla VI Edizione del Corso da Team Manager, alla Luiss Guido Carli.

"La società ha il compito di far restare il ragazzo con i piedi per terra. L'equilibrio tra una situazione e l'altra conta, Zaniolo sa che non si smette mai d'imparare. La numero 10 non è importante, non influisce sui miglioramenti di un giocatore. C'è ancora tanta strada da fare per guadagnarsela".

Per ora Zaniolo dovrà accontentarsi della 22, ma siamo certi che per lui non sarà un problema. I goal e le prestazioni al di sopra della media continueranno ad esserci comunque.